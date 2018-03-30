Используем Google Карты без интернета на Android и iOS

Если вы оказались вне зоны доступа — не беда, ведь искать объекты и составлять маршруты в Google Maps можно офлайн.

Наши инструкции подойдут для последней версии Google Maps для Android и iOS. В более ранних версиях приложения названия пунктов меню могут незначительно отличаться.

Сохраняем Google Карты на iOS Откройте приложение Google Maps на iPhone. В верхней части строки поиска введите название нужного города или области.

Чтобы получить как можно большую секцию карты, уменьшите масштаб. Не беспокойтесь, в автономной версии вы сможете увеличить карту до нужного размера.

Кликните на строку поиска и введите «ok maps». Вы увидите логотип Google Maps с панелью загрузки. Обычно карта загружается за пару секунд, после чего сохраняется в кэш приложения. Если выбранный вами раздел окажется слишком большим, вы увидите соответствующее уведомление.

Отключите доступ к интернету и перезагрузите Google Карты. Теперь вы можете искать адреса и строить маршруты на сохраненных областях в режиме офлайн. Используем оффлайн-карты на Android Откройте Google Maps на Android и выберете область, которую хотите сохранить.

Зайдите в меню приложения (три полосы около строки поиска) и перейдите в раздел «Офлайн-карты».

Дальше все просто: нажмите кнопку «Выбрать карту» и подтвердите отмеченную область, кликнув «Скачать».

Также, как и в iOS, вы увидите, сколько места займет сохраненная карта. Если его будет недостаточно, попробуйте уменьшить выбранную область. Мои Карты: обработка карт с помощью Google Drive

Получить доступ к своим картам можно и с помощью приложения Google Диск. Тогда вам не придется тратить большой объем памяти для сохранения карт из Google Maps. Откройте страницу Google Drive и войдите в свою учетную запись Google.

Нажмите «Создать» — «Еще» — «Google Мои Карты».

Здесь вы можете редактировать и сохранять маршруты, делать заметки на картах и добавлять слои.

Кроме того, через Google Диск можно делиться картами с друзьями. Читайте также: Оффлайн карты: лучшие навигаторы для Android и iOS Как скачать любое приложение из Play Market, даже если оно недоступно в вашей стране

Как не потерять пароли, фотки и прочие данные при продаже iPhone или iPad Фото: Android, pixabay.com