«Лаборатория Касперского» зафиксировала попытки заражений трояном при заходе на сайты ряда российских СМИ 

«Лаборатория Касперского» фиксируют массовые попытки заражений пользователей банковским троянцем Buhtrap при заходе на сайты некоторых российских СМИ, сообщили в пресс-службе компании.
«Эксперты «Лаборатории Касперского» фиксируют массовые попытки заражений пользователей банковским троянцем Buhtrap при заходе на сайты некоторых российских СМИ (их IT-службы оповещены об этой проблеме). На данный момент попытки заражений исчисляются сотнями. Атаки направлены, главным образом, на Россию, единичные попытки заражения наблюдаются на Украине и в Казахстане», — говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что при загрузке вредоносного скрипта с зараженного сайта используется шифрованный протокол https, что затрудняет анализ и позволяет обойти детектирование объекта с помощью некоторых защитных решений. Вредоносное ПО распространяется с использованием уязвимости, известной с 2016 г.
«Основным модулем является печально известный банковский троянец Buhtrap, первые версии которого появились еще в 2014 г. Троянец в связке с подгружаемыми модулями дает полный контроль над зараженной системой. Конечной целью злоумышленников, стоящих за Buhtrap, является совершение кражи денег со счетов юридических лиц, для чего они и заражают компьютеры финансовых работников организаций», — отметили в пресс-службе.
В пресс-службе добавили, что для защиты от данной угрозы «Лаборатория Касперского» рекомендует обратить особое внимание специалистов по безопасности на защиту рабочих станций сотрудников финансовых отделов: установить последние обновления, установить защитное решение с модулем поведенческого детектирования, запретить запуск утилит удаленного администрирования на таких компьютерах, если это возможно.