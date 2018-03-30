Крупные российские СМИ подверглись кибератаке

Сотрудники «Лаборатории Касперского» сообщили о массовой атаке банковского троянца Buhtrap на ряд крупных российских СМИ. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам экспертов безопасности, злоумышленники атаковали как минимум несколько сотен неназванных новостных ресурсов. Больше всех пострадали российские сайты, однако специалисты также зафиксировали несколько случаев кибератак на украинские и казахстанские ресурсы.

В лаборатории рассказали, что хакерам удалось внедрить вредоносное ПО на главных страницах крупных новостных сайтов. Троянец незаметно перенаправлял жертву на подконтрольный злоумышленниками сервер. Buhtrap встраивали на новостных ресурсах, потому что злоумышленники пытались выводить деньги со счетов юридических лиц. Конечной целью вируса было получение доступа к компьютерам финансовых работников.

Эксперты уже предупредили сотрудников IT-служб, чьи сайты подверглись взлому хакеров. В «Лаборатории Касперского» также посоветовали обновить все антивирусы, установить защитное ПО с модулем поведенческого детектирования и отключить возможность запуска утилит удаленного администрирования на компьютерах в финансовых отделах.