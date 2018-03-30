Аудиокниги в Google Play получили новые возможности

В январе компания Google объявила о запуске в онлайн-магазине Google Play раздела аудиокниг. Теперь для аудиокниг предлагается несколько новых функций.

Умная пауза позволяет продолжить прослушивание приостановленной аудиокниги не «с полуслова», а с начала слова или предложения, чтобы можно было понять, о чем шла речь.

Появилась возможность ускорение и замедление воспроизведения. Слушать аудиокниги можно на тройной скорости или даже быстрее, а если нужно — замедлять в два раза, чтобы полностью прочувствовать язык.