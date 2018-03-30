Что дает оптимизатор ОЗУ? Изучаем на примере RAM MemPlus

Скажем прямо: оптимизация ОЗУ — одна из тех задач, решение которых лучше всего предоставить Windows. Однако инструменты настройки памяти очень популярны среди пользователей. Свежее приложение на рынке — это бесплатный MemPlus. Программное обеспечение не очень выигрышно показывает себя при установке, потому что сразу блокируется фильтром SmartScreen в Windows 10, а для его работы требуется.NET Framework. Если же вы все-таки преодолеете эти препятствия, MemPlus отобразит текущее использование ОЗУ в процентах (это немого напоминает традиционную панель механического спидометра). Те же данные можно посмотреть и в гигабайтах. Трудно не поддаться искушению и не нажать кнопку «Clear memory», особенно, если на компьютере и впрямь ее не хватает. Больше оперативки — больше сбоев

Что делает MemPlus после нажатия кнопки? Он освобождает оперативную память, то есть некоторые процессы из оперативной памяти «выбрасываются». Хотя никакие системные задачи не «убиваются», однако с открытыми программами инструмент не церемонится. При работе программ в фоновом режиме это может привести к ошибкам.

Для тех приложений, которые не являются системными, но тем не менее критически важны для пользователя, в разделе «Tools» и «Settings» есть вкладка «RAM Optimizer». Там можно добавить исключения. Программы в этом списке не включаются в оптимизацию.

MemPlus также анализирует ОЗУ и экспортирует вычисленные значения в файл журнала. Это может быть полезно, если пользователь постоянно борется с высоким потреблением памяти и хочет отследить причину падения быстродействия своей машины. RAM Analyzer отображает информацию о буферизации встроенной памяти; другие инструменты, такие как, например, CPU-Z, преподносят эту информацию в удобочитаемом виде. От автоматической очистки, скрытой в настройках, стоит держаться подальше. Этот инструмент запускается, если объем использования ОЗУ достигает определенного предела. Если в оптимизацию попадет кэш файловой системы компьютера, то это может значительно замедлить работу системы.

Только в исключительных случаях

Итак, сделаем вывод. MemPlus — совсем не лишний инструмент, но без веских причин не стоит копаться в управлении Windows. Это может привести к нежелательным побочным эффектам, таким как ошибки в работе программ и потеря данных. Однако если используется программа, которая требует слишком много оперативной памяти, MemPlus сможет снизить эти затраты. Тем не менее, при использовании инструмента пользователю следует быть очень осторожным.

Фото: ichip.de Сколько оперативной памяти установлено в вашем ПК? 4 Гбайт 8 Гбайт 16 Гбайт 32 Гбайт 64 Гбайт и более Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Как очистить оперативную память на Android-смартфоне?

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