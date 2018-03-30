За незаконную установку программ Microsoft осудят орчанина 

В Орске завершено расследование уголовного дела, фигурантом которого стал 32-летний местный житель. Он обвиняется в неправомерном доступе к компьютерной информации.
По информации Уральского следственного управления на транспорте, в декабре 2017 года фигурант купил ряд контрафактных программ, правообладателям которого является компания Microsoft. Через месяц мужчина дал объявление об установке программ на платной основе, пытаясь незаконно получить прибыль. Орчанина задержали во время установки контрафактных программ одну из клиентов.
Дело передано в суд для рассмотрения по существу.