Ещё
За незаконную установку программ Microsoft осудят орчанина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

За незаконную установку программ Microsoft осудят орчанина 

ProOren 2 часа назад
Фото: ProOren
В Орске завершено расследование уголовного дела, фигурантом которого стал 32-летний местный житель. Он обвиняется в неправомерном доступе к компьютерной информации.
По информации Уральского следственного управления на транспорте, в декабре 2017 года фигурант купил ряд контрафактных программ, правообладателям которого является компания Microsoft. Через месяц мужчина дал объявление об установке программ на платной основе, пытаясь незаконно получить прибыль. Орчанина задержали во время установки контрафактных программ одну из клиентов.
Дело передано в суд для рассмотрения по существу.
ProOren: последние новости
Еще несколько школ и детсадов закрыты в Оренбуржье по гриппу Темникова резко высказалась в адрес Бузовой после концерта в Оренбурге Telegram могут заблокировать через 15 дней
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вторая холодная война официально объявлена314
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»154
Тест: Угадайте вора в законе53
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию583
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги108
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:57
В Кремле объяснили созыв сессии ОЗХО
Политика В мире
03:26
Посол Германии прокомментировал визит в МИД
Политика
03:04
Американцы решили игнорировать посла России
Политика
01:22
В генконсульство США доставили 20 коробок с пиццей
Политика
02:21
Российских дипломатов обвинили в работе против WADA
Политика
00:25
Юлия Скрипаль стремительно идет на попарвку
В мире Другое
20:10
Осин экстренно госпитализирован
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение