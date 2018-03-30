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65000 пенсионеров прошли за год обучение по программе «Азбука Интернета»
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65000 пенсионеров прошли за год обучение по программе «Азбука Интернета» 

АиФ Ростов 15 минут назад
Фото: АиФ Ростов
65000 российских пенсионеров прошли в 2017 году обучение работе на компьютере и в интернете в рамках проекта «Азбука Интернета», реализуемого ПАО «Ростелеком» и Пенсионным фондом РФ.
Как сообщается на сайте проекта, обучение ведется на курсах, которые организуют отделения Пенсионного фонда, филиалы «Ростелекома», региональные управления социальной защиты.
С момента старта программы в сентябре 2014 до конца 2016 года участниками проекта стали 100 тысяч человек.
В сообщении отмечается, что существенным вкладом в развитие проекта стала организация видеосеминаров для преподавателей и организаторов курсов по «Азбуке Интернета».
В первом семинаре приняли участие слушатели из 15 регионов, а ко второму семинару подключились уже 42 региона и более 700 слушателей.
В 2018 году в рамках совершенствования программы «Азбука Интернета запланирована разработка новых курсов, а также предназначенных для обучающихся самостоятельно пенсионеров материалов, которые в ближайшее время будут размещены на портале azbukainterneta.ru.
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