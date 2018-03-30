11 советов о том, как защитить свои данные в интернете

Скачайте все, что о вас знает Google

В связи с недавним скандалом с Facebook многие скачивают все свои данные в этой социальной сети. Обратите внимание и на Google. Воспользуйтесь функцией «Сохранения данных» и скачайте информацию о себе из всех продуктов Google, которыми вы пользовались (например, Gmail, Maps и Drive). Вы получите несколько больших файлов, в которых содержатся данные обо всех ваших действиях — от истории просмотров на YouTube до ваших поисковых запросов и местоположения. Когда вы увидите, сколько информации о вас хранится в облаке, вам захочется ее удалить.

Начните с Google Maps, чтобы никто не узнал, где и в какое время вы были. Историю перемещений можно отключить в настройках. Для этого авторизуйтесь в Google, зайдите в Google Maps и выберите в меню пункт «Хронология». В нижней части экрана есть специальные настройки.

Будьте осторожнее с умными вещами

Сейчас можно купить «умную» версию практически любого предмета. Есть умные тостеры с индивидуальной настройкой прожарки, которые отправляют вам уведомление на телефон о том, что завтрак готов. Есть Bluetooth-вилки, которые начинают вибрировать, когда замечают, что вы слишком быстро едите. А еще подключенные зонтики, которые уведомляют своего владельца о том, что скоро пойдет дождь, и даже умные тампоны.

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Многие из этих гаджетов зачастую не только являются пустой тратой денег, но и плохо защищены от взлома. Например, в 2016 году хакеры создали армию подключенных устройств, с помощью которых выводили из строя такие крупные платформы, как Netflix , Facebook и Spotify. Так что дважды подумайте, прежде чем покупать какой-нибудь забавный умный гаджет.

Ограничьте доступ через AirDrop

Если вы пользуетесь айфоном, отключайте функцию AirDrop, когда находитесь в общественных местах, или ограничьте доступ. Таким образом незнакомые люди не смогут скинуть вам непристойные фотографии через AirDrop, пока вы едете в метро (такие случаи уже были).

Обезопасьте свои старые почтовые аккаунты

Наверняка у вас есть старый аккаунт, которым вы перестали пользоваться, и не удосужились удалить. Эта почта — настоящий кладезь ваших персональных данных — и она буквально дожидается того момента, когда ее взломают. А если она на Yahoo , то ее наверняка могли взломать еще в 2013 году. Необязательно удалять аккаунт, просто защитите его. Поменяйте пароль и включите двухфакторную авторизацию. Отключите в настройках все подключенные к старой почте сервисы (например, доступ к облачному хранилищу).

Поменяйте пароли на более надежные

1234 — это плохой пароль. Как и слово «пароль». И слово monkey (любопытно, но один из самых популярных вариантов пароля). Самые надежные пароли обычно длинные, поэтому лучше используйте целые фразы. Например, чтобы расшифровать пароль nomonkeyisnotagoodpassword («нетобезьянаэтоплохойпароль»), компьютеру потребуется много лет.

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Проверяйте, не взломали ли вас Для этого даже есть специальный сайт haveibeenpwned.com. Просто введите адрес своей электронной почты, и вы узнаете, не попали ли ваши данные в руки злоумышленников.

Помните о персонализированном ценообразовании

Каждый слышал о динамическом ценообразовании, из-за которого, например, стоимость билетов на самолет меняется в зависимости от спроса и предложения. Но в последнее время некоторые продавцы стали использовать «персонализированное ценообразование» — они анализируют ваши данные, узнают, сколько вы могли бы заплатить за товар или услугу, и просят с вас нужное количество денег.

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Например, Uber знает, что вы согласитесь заплатить больше, если у вашего телефона садится батарея, хоть компания утверждает, что не пользуется этой информацией. А компания по продаже офисных товаров Staples показывает клиентам разные цены в зависимости от их местоположения. Ритейлеры специально умалчивают факты о таком ценообразовании, поэтому трудно понять, насколько широко оно используется. Но вы должны знать, что этот феномен существует. Так что прежде чем купить в сети что-то дорогое, попробуйте зайти на страницу товара с другого устройства или в режиме инкогнито.

Иногда стоит просто все стереть и начать сначала

Ваш телефон, твиты и аккаунт в Facebook — все это временное. Попробуйте полностью удалять всю информацию каждый год, а не копить ее. Например, если вы избавитесь от своего аккаунта в Facebook, а потом заведете новый, то узнаете, кто из друзей вам действительно нужен, а кто просто висел в списке балластом.

Умная колонка не страшна, в отличие от камеры в спальне

Пожалуй, тут все очевидно.

Берегите информацию о ваших друзьях

Вы можете делать со своими данными все что угодно, но информацию о друзьях берегите, как зеницу ока. Хорошенько задумайтесь, прежде чем разрешать какому-либо приложению доступ к списку контактов или профилям друзей.

Помните, что конфиденциальность стоит защищать

Даже если вам абсолютно нечего скрывать, вы все равно должны защищать конфиденциальность своих данных. Все чаще вся наша жизнь умещается в череде коротких данных, которые продаются в интернете. Поэтому следить за своим поведением в сети важно для защиты не только информации о себе, но и собственной индивидуальности.

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