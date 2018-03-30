В Нью-Йорке будут реализованы инструменты общественной кибербезопасности

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио объявил, что в городе реализованы меры кибербезопасности, которые помогут защитить жителей от вредоносной активности, особенно это касается мобильных устройств.

Уже летом этого года жители города смогут воспользоваться нововведениями, для этого надо будет загрузить бесплатное приложение под названием NYC Secure. Приложение будет предупреждать пользователей смартфонов о потенциальных угрозах, которые могут находится на устройстве, а также давать некие советы по обеспечению безопасности.

Среди подобных советов будут рекомендации отключиться от известной вредоносной сети Wi-Fi, закрыть страницы вредоносного сайта и удалить вредоносные приложения. Само приложение при этом не будет предпринимать никаких действий самостоятельно.

Кроме того, NYC Secure не будет собирать и передавать конфиденциальную информацию пользователей. Также в Нью-Йорке реализуют безопасность общедоступных сетей Wi-Fi, которые любят использовать злоумышленники для перехвата трафика по незашифрованным каналам. В городе будут представлены меры защиты DNS через сервис под названием Quad9.

«Чтобы оставаться на шаг впереди киберпреступников, которые постоянно находят новые способы взлома устройств, мы должны инвестировать в кибербезопасность наших граждан. Понятно, что ни один человек полностью не защищен от киберугроз, однако это приложение добавит дополнительный уровень безопасности персональным устройствам, в которых содержится личная информация наших житейлей», — сказал Джефф Браун, главный специалист города по информационной безопасности.