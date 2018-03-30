Ещё
В Нью-Йорке будут реализованы инструменты общественной кибербезопасности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Нью-Йорке будут реализованы инструменты общественной кибербезопасности 

Anti-Malware.ru 32 минуты назад
Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио объявил, что в городе реализованы меры кибербезопасности, которые помогут защитить жителей от вредоносной активности, особенно это касается мобильных устройств.
Уже летом этого года жители города смогут воспользоваться нововведениями, для этого надо будет загрузить бесплатное приложение под названием NYC Secure. Приложение будет предупреждать пользователей смартфонов о потенциальных угрозах, которые могут находится на устройстве, а также давать некие советы по обеспечению безопасности.
Среди подобных советов будут рекомендации отключиться от известной вредоносной сети Wi-Fi, закрыть страницы вредоносного сайта и удалить вредоносные приложения. Само приложение при этом не будет предпринимать никаких действий самостоятельно.
Кроме того, NYC Secure не будет собирать и передавать конфиденциальную информацию пользователей. Также в Нью-Йорке реализуют безопасность общедоступных сетей Wi-Fi, которые любят использовать злоумышленники для перехвата трафика по незашифрованным каналам. В городе будут представлены меры защиты DNS через сервис под названием Quad9.
«Чтобы оставаться на шаг впереди киберпреступников, которые постоянно находят новые способы взлома устройств, мы должны инвестировать в кибербезопасность наших граждан. Понятно, что ни один человек полностью не защищен от киберугроз, однако это приложение добавит дополнительный уровень безопасности персональным устройствам, в которых содержится личная информация наших житейлей», — сказал Джефф Браун, главный специалист города по информационной безопасности.
Anti-Malware.ru: последние новости
Патчи Meltdow от Microsoft открыли еще более страшный баг в Windows 7 macOS High Sierra хранит зашифрованные пароли APFS-томов в открытом виде Acronis: В ближайший год ущерб от вымогателей составит более $11 млн
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»147
Варум отказалась от хита «Зимняя вишня»102
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию553
Обнаженка глазами робота33
Шнурова обвинили в домогательствах49
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:25
Юлия Скрипаль стремительно идет на попарвку
В мире Другое
03:04
От США потребовали освободить особняк в Петербурге
Политика Другое
02:23
Столице пообещали существенное потепление
Общество Новости Москвы
00:42
Началось строительство новой станции метро
Новости Москвы
00:37
В Москве простились с Анофриевым
Общество
00:35
Названы сроки открытия сезона велопроката
Новости Москвы
01:05
Минобороны прокомментировало обман радаров РФ
Армия Оружие
00:52
Пока вы спали: Армия призовет 128 тысяч человек
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение