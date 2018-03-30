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Компании смогут через платформу ВТБ продавать товары на крупнейших мировых онлайн-площадках
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Компании смогут через платформу ВТБ продавать товары на крупнейших мировых онлайн-площадках 

Банки.ру 47 минут назад
ВТБ расширяет возможности электронной коммерции, внедряя новую технологию «Экспорт-менеджер». Банк предлагает компаниям и предпринимателям размещать свои товары на крупнейших потребительских маркетплейсах в режиме одного окна через B2B-платформу «Бизнес-Коннект».
Благодаря запуску технологии «Экспорт-менеджер» на платформе реализована онлайн-интеграция с eBay, Amazon, AliExpress, Alibaba: пользователи платформы «Бизнес-Коннект» уже сейчас могут продавать свои товары по всему миру, находить новых клиентов, увеличивая свою узнаваемость на международном рынке, подчеркивают в банке.
Пользователю платформы достаточно просто авторизоваться на сайте vtbconnect.ru и в режиме одного окна централизованно разместить свои товары на всех доступных маркетплейсах. «Проверенные партнеры помогут в организации платежей и логистики, а также, при необходимости, с обучением», — обещают в ВТБ.
«Учитывая, что общая аудитория маркетплейсов — более 800 миллионов покупателей, а экспорт несырьевых товаров является актуальной потребностью, мы разработали технологию «Экспорт-менеджер», позволяющую бизнес-клиентам быстро и просто выходить на крупнейшие международные маркетплейсы и продавать свои товары по всему миру», — комментирует руководитель департамента малого бизнеса — старший вице-президент банка ВТБ Спартак Солонин.
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