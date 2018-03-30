Пользователям Android угрожает новый тип приложений-аферистов

Пользователям устройств на базе операционной системы Android угрожает новый тип приложений-аферистов из ассортимента Google Play, узнал AndroidAuthority. Одной из таких стала детская игра Pingu Cleans Up, которая, рассчитывая на невнимательность своих юных жертв, подписывала их на платный сервис с еженедельным списанием денежных средств в размере 5,5 евро.

Афера организована чрезвычайно непринужденно и в первую очередь рассчитана на детей, которых родители допускают до своих смартфонов. После запуска игра предлагает ребенку выбрать аватар и просит подтвердить действие. Это повторяется несколько раз до тех пор, пока вместо подтверждения дизайна аватара во всплывающем окне не появляется предложение оформить подписку.

Если к учетной записи Google уже привязана кредитная или дебетовая карта, списания будут происходить автоматически. В противном случае у пользователя попросят ввести платежные данные вручную. К счастью, даже если вы или ваше чадо случайно оформили подписку на сервис, ее всегда можно отменить. Для этого необходимо перейти в Google Play — «Аккаунт» — «Подписки».

Несмотря на то что к моменту выхода публикации игра Pingu Cleans Up удалена из Google Play, она была загружена от 50 000 до 100 000 раз и, вероятно, подписала на платный сервис сотни и даже тысячи пользователей. Кроме того, существует большая вероятность того, что подобные приложения будут проникать в каталог в будущем, обманывая ни о чем не подозревающих детей.

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