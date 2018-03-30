#весна2018, #зимняявишня, #2012vs2018: Рамблер собрал хештеги недели из «ВКонтакте»

Рамблер решил узнать, какие хэштеги пользовались наибольшей популярностью в социальной сети ВКонтакте. Смотрите самые важные темы прошлой недели и оставайтесь в курсе главных новостей.

1. #весна2018 — стал на этой неделе первым по популярности хэштегом в соцсети «ВКонтакте». В марте пользователи начали публиковать посты, посвященные приближающемуся теплу, и подбадривать друг друга, пока на улице еще по-зимнему холодно.

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2. #зимняявишня — занял второе место. Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел днем 25 марта. В МЧС заявили о 64 погибших. Сообщалось, что 41 из них — дети. По данным местных властей, пострадали 76 человек, в том числе 27 детей. С помощью хэштега #зимняявишня пользователи делятся новостями о трагедии, выражают соболезнования и рассказывают, как можно помочь семьям жертв и пострадавших.

ВКонтакте

3. #2012vs2018 — замыкает тройку лидеров. В марте пользователи соцсети начали активно делиться снимками, сделанными в 2012-м и 2018 года, и сравнивать, какими они были тогда и сейчас. Часто эти фотографии демонстрируют серьезные шаги: например, отказ от алкоголя, борьбу с лишним весом или переезд.

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4. #ЧасЗемли — оказался на четвертом месте. Час Земли — ежегодная международная акция Всемирного фонда дикой природы (WWF). В рамках этой акции во всем мире выключают свет и электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. Во время нее гаснет подсветка самых известных зданий и памятников мира. В России погасла подсветка Белого дома и Кремля, погрузились во тьму Большой театр и Грозный-Сити. В акции приняли участие 150 российских городов и множество пользователей «ВКонтакте». Пользователи соцсети рассказали, как они провели этот час, и продемонстрировали фото и видео своих креативных программ.

ВКонтакте

5. #НОЧЬШЕРЛОКА — этому хэштегу досталось четвертое место. Впервые интернет-пользователи присоединились к акции в январе 2015 года, когда выход четвертого сезона сериала «Шерлок» с Бенедиктом Камбербэтчем был перенесен на год и заменен показом трех предыдущих сезонов. Тогда и появился флешмоб #НОЧЬШЕРЛОКА, во время которого поклонники пересматривают любимые серии и постят любимые моменты из сериала. В марте ночь «Шерлока» устроил «Первый канал».

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6. #22марта — занял пятую строку. В Казахстане 21-23 марта празднуется Наурыз мейрамы — праздник-символ весеннего обновления, торжества любви, плодородия и дружбы. В этот день многие надевают национальные костюмы, в городах проводятся концерты, театрализованные шоу и спортивные соревнования. Пользователи из Казахстана отправлялись в эти дни на прогулки и делились в соцсети своими фотографиями и впечатлениями.

ВКонтакте

7. #холостяк — попал на шестую строчку. Съемки шестого сезона реалити-шоу «Холостяк на ТНТ» стартовали в ноябре 2017 года. Новым главным героем шоу стал 23-летний певец Егор Крид , ему предстоит найти возлюбленную среди 25 девушек. Теперь многие посты о певце сопровождаются этим хэштегом.

ВКонтакте

8. #выходные — этот хэштег попал на седьмое место. Его добавляют к постам об отдыхе пользователей, например, о путешествиях и выходных, проведенных с детьми.

ВКонтакте

9. #голосуйзаприроду — занял восьмое место. В рейтинг вошел еще один хэштег, посвященный Часу Земли. В России «Час Земли — 2018» прошел под лозунгом «Голосуй за природу». Многие пользователи в честь Часа Земли публиковали в соцсети фотографии разных уголков планеты.

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10. #книга — замыкает топ-9 хэштегов. Пользователи «ВКонтакте» любят читать и часто делятся своими впечатлениями о прочитанных книгах. 14 марта скончался британский физик-теоретик, популяризатор науки Стивен Хокинг , и многие пользователи решили почтить его память, прочтя его книги.