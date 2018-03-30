Связисты поставят екатеринбургских родителей в очередь, чтобы они не обвалили Госуслуги 1 апреля

«Ростелеком» введет техническое ограничение для пользователей в момент пиковой нагрузки на портал госуслуг в ночь на 1 апреля. В Екатеринбург в этот момент откроется сервис по записи детей в летние лагеря. По опыту прошлых лет, больше всего обращений ожидается в первые 10–15 минут работы сервиса.

В этом году, по информации городского Департамента образования, в загородных лагерях будет предоставлено около 2 тысяч мест для екатеринбуржцев в возрасте от 6,5 до 18 лет. В первые минуты, когда открывается возможность подачи заявлений на портале, в прошлом году было около 10 тысяч обращений.

— Для профилактики прекращения работы портала на длительное время техническими специалистами компании было введено техническое ограничение, — сообщили в «Ростелекоме». — В случае, если у пользователя появится запись «Слишком большая нагрузка на сервис», стоит обновлять браузер раз в 30 секунд. Возможное время ожидания — до 5 минут. Затем пользователь в рабочем режиме сможет направить свое заявление.

Искусственное ограничение вводится, чтобы не обвалился сайт. Как пояснили связисты, когда первая партия обращений будет обработана, откроется возможность для следующих заявителей — и так далее. При этом просто сформируется очередь, а сам сайт не «повиснет». В «Ростелекоме» надеются, что люди не будут паниковать и грузить портал запросами — достаточно просто подождать обновления страницы.

Вот здесь можно посмотреть видеоинструкцию, как записывать детей в муниципальные детские лагеря.