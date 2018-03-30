Хакеры взломали индийскую энергокомпанию и потребовали выкуп в 10 млн рупий

Хакеры получили доступ к компьютерным системам энергетической компании Uttar Haryana Bijli Vitran Nigam (UHBVN) в Индии и зашифровали биллинговые данные ее клиентов. Злоумышленники потребовали 10 млн рупий (около $150 тыс.) в биткоинах за восстановление данных.

По данным издания The New India Express, хакеры получили доступ к системам 21 марта 2018 года, а 22 марта на всех компьютерах энергокомпании отображалось сообщение с требованием выкупа.

По словам представителей компании, в настоящее время данные восстанавливаются с помощью журналов и других источников. Зашифрованная информация содержала данные о задолженностях, а также текущем количестве потребленной электроэнергии.

«База данных была зашифрована, однако информация были восстановлены с помощью резервной копии», — отметили они.