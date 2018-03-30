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В Instagram вернули гифки
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В Instagram вернули гифки 

Собака 2 часа назад
Фото: Собака
В «истории» Instagram вернулись гифки. В начале марта компания отказалась от сотрудничества с сервисом Giphy из-за обвинений в расизме.
Instagram и Giphy договорились, что агрегатор анимированных картинок пересмотрит свою библиотеку, а также будет проверять все загружаемые в сервис гифки, пишет портал TechCrunch. Теперь пользователи Instagram снова имеют возможность украсить свои «истории» гифкой, найдя ее по ключевому запросу.
Ранее в Giphy заявили, что изображение расистского содержания появилось в базе из-за ошибки в системе модерации. Его уже удалили по жалобе одного из пользователей.
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