В Instagram вернули гифки

В «истории» Instagram вернулись гифки. В начале марта компания отказалась от сотрудничества с сервисом Giphy из-за обвинений в расизме.

Instagram и Giphy договорились, что агрегатор анимированных картинок пересмотрит свою библиотеку, а также будет проверять все загружаемые в сервис гифки, пишет портал TechCrunch. Теперь пользователи Instagram снова имеют возможность украсить свои «истории» гифкой, найдя ее по ключевому запросу.

Ранее в Giphy заявили, что изображение расистского содержания появилось в базе из-за ошибки в системе модерации. Его уже удалили по жалобе одного из пользователей.

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