Инстаграм вернул одну из любимых функций пользователей

Любители «сторис» снова могут использовать гифки.

Сервис Instagram вернул гифки после извинений компании Giphy из-за расистского изображения в базе картинок. Об этом Афиша Daily со ссылкой на TechCrunch.

Представители Giphy пообещали проверять новые изображения перед их загрузкой в свои базы данных. При этом Snapchat, который также разорвал отношения с Giphy, пока не вернул гифки в свой сервис.

Скандал с участием сервиса Giphy произошел 12 марта 2018 года. Пользователи обнаружили в базе гифок расистские изображения и пожаловались на компанию, после чего от работы с ней отказались Instagram и Snapchat.