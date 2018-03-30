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Инстаграм вернул одну из любимых функций пользователей
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Инстаграм вернул одну из любимых функций пользователей 

Карельские вести 1 час назад
Любители «сторис» снова могут использовать гифки.
Сервис Instagram вернул гифки после извинений компании Giphy из-за расистского изображения в базе картинок. Об этом Афиша Daily со ссылкой на TechCrunch.
Представители Giphy пообещали проверять новые изображения перед их загрузкой в свои базы данных. При этом Snapchat, который также разорвал отношения с Giphy, пока не вернул гифки в свой сервис.
Скандал с участием сервиса Giphy произошел 12 марта 2018 года. Пользователи обнаружили в базе гифок расистские изображения и пожаловались на компанию, после чего от работы с ней отказались Instagram и Snapchat.
По материалам: ptzgovorit.ru
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