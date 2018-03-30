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Пользователям Сети предложили посмотреть на свою смерть от ядерного взрыва
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Пользователям Сети предложили посмотреть на свою смерть от ядерного взрыва 

ТК «Звезда» 21 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
Новый интернет-ресурс продемонстрирует, как это может произойти.
В организации Outrider Foundation создали сервис, с помощью которого любой желающий может увидеть своими глазами последствия ядерного взрыва выбрав интересующие его условия.
Пользователь выбирает свое местоположение и одну из целого списка различных ядерных бомб. Плюс ко всему, можно выбрать и тип детонации — на земле или в воздухе.
После этого, на карте отображается ядерный взрыв и точная информация о радиусе поражения, взрывной волне, уровне радиации и температуре в эпицентре события. Алгоритмы сайта определят еще и потенциальное количество погибших и пострадавших в результате взрыва.
Между тем, пользователи американского сегмента Сети стали активнее интересоваться информацией о том, как пережить ядерный взрыв.
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