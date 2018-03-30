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Основатель «Википедии» прокомментировал желание властей регулировать интернет
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Основатель «Википедии» прокомментировал желание властей регулировать интернет 

RB.ru 36 минут назад
Фото: RB.ru
Предприниматель считает, что регулирование интернета правительственными структурами может быть «невероятно опасным явлением».
«Правительства, если у них есть оправдывающие обстоятельства, могут взломать любой тип информации, который им не нравится. Мы должны быть очень осторожными с вопросом регулирования интернета», — считает основатель «Википедии».
Основатель «Википедии» еще раз подчеркнул, что скептически относится к перспективе регулирования интернета со стороны властей, так как есть ряд рисков.
«Например, в Европе и США люди, избираемые для занятия постов в правительственных органах, в большинстве своем не являются экспертами в области технологий. Это ведет к тому, что власти начинают прилагать регулятивные усилия, которые, как правило, неправильные и странные», — пояснил Уэйлс.
При этом он согласен, что данные пользователей должны быть защищены, а ответственность за их конфиденциальность может быть передана частным компаниям. По его словам, частные компании должны гораздо серьезнее отнестись к защите данных пользователей.
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