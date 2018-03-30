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«Яндекс. Касса» вводит функционал для покупок в кредит
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«Яндекс. Касса» вводит функционал для покупок в кредит 

Банки Сегодня 44 минуты назад
«Яндекс. Касса» вводит функционал для покупок в кредитРанее, «Яндекс. Касса» не имела такого удобного функционала. Если клиент хотел купить товар в кредит — ему нужно было обращаться в службу поддержки магазина и банк для заключения специального договора.
После добавления кнопки «Заплатить по частям» к информационным блокам товара добавится ещё один, который будет отображать информацию о покупке в кредит — на какой срок можно заключить кредитный договор, сколько предусмотрено платежей и сумма платежа.
В «Яндексе» заявили, что не ограничивают пользователей «Кассы», поэтому пользоваться новой услугой смогут абсолютно все желающие — продавцы товаров, авиабилетов, цифровых товаров и т.д.
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