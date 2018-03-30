«Яндекс. Касса» вводит функционал для покупок в кредит

«Яндекс. Касса» вводит функционал для покупок в кредитРанее, «Яндекс. Касса» не имела такого удобного функционала. Если клиент хотел купить товар в кредит — ему нужно было обращаться в службу поддержки магазина и банк для заключения специального договора.

После добавления кнопки «Заплатить по частям» к информационным блокам товара добавится ещё один, который будет отображать информацию о покупке в кредит — на какой срок можно заключить кредитный договор, сколько предусмотрено платежей и сумма платежа.