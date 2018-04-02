Крупнейшие утечки данных в I квартале 2018

В январе-марте 2018 года число утечек конфиденциальной информации по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросло. Кража персональных данных превращается в постоянный бизнес для многих хакерских группировок: добытую нечестным путем информацию злоумышленники продают в Даркнете. Впрочем, недавний случай с Facebook показал, что утечки персональной информации могут стать средством манипулирования общественным мнением.

В начале года индийские журналисты сообщили о компрометации персональных данных более миллиарда человек, сообщает аналитический центр InfoWatch. Неизвестные злоумышленники взломали систему AADHAAR, крупнейшему национальному идентификатору, где в том числе хранятся биометрические данные.

Правда, инцидент затронул только классические персональные данные. Любой желающий мог всего за $8 купить у хакеров ключ доступа к данным. Это уже не первый случай массовой утечки информации из AADHAAR, хотя представители профильного агентства UIDAI и другие официальные лица неоднократно уверяли общественность в полной безопасности системы.

Добычей хакеров в конце февраля стала информация 150 миллионов человек, использующих приложение для похудения MyFitnessPal. Отметим, что это больше, чем население России или Японии . Об инциденте стало известно только месяц спустя. Украдены адреса электронной почты, логины и зашифрованные пароли подписчиков.

Информационной «бомбой» стала компрометация данных 50 млн пользователей Facebook. Несколько лет назад исследователи Кембриджа через специальное приложение собирали информацию о пользователях в научных целях, однако затем они передали ее компании Cambridge Analytica, которая могла ее использовать в политических проектах, в частности, при обслуживании кампании Трампа в 2016 г.

Парламенты США Великобритании вызвали Марка Цукерберга «на ковер», к расследованию инцидента уже приступила Федеральная торговая комиссия (FTC). В результате крупнейшая социальная сеть уже потеряла десятки миллиардов долларов, от нее отвернулись ряд крупных рекламодателей, а разгневанные пользователи активно поддерживают акцию #DeleteFacebook.

Украинский исследователь безопасности обнаружил в сети две базы данных, содержащих информацию о более чем 18,5 млн клиентов почтовой службы, то есть более 40% населения республики. Эксперты предупреждают, что такая информация может быть использована не только для рассылки спама, но и в качестве основы для фишинговых атак.