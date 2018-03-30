Ещё
Хакеры взломали 150 млн пользователей лучшего приложения для фитнеса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Хакеры взломали 150 млн пользователей лучшего приложения для фитнеса 

iPhones.ru 30 марта 2018
Фото: iPhones.ru
Хакеры взломали 150 млн пользователей лучшего приложения для фитнесаКомпания MyFitnessPal Under Armor сообщила о хакерской атаке, в ходе которой злоумышленникам удалось заполучить доступ к более чем 150 миллионам учетных записей приложения MyFitnessPal.
Используя приложение, пользователи могут отслеживать ежедневное потребление калорий, составлять персональную диету и следить за балансом белков, жиров и углеводов. В MyFitnessPal предусмотрена одна из самых обширных баз продуктов питания.
Under Armor приобрела приложение еще в 2015 году. За это время настолько масштабный взлом произошел впервые. В распоряжении хакеров оказалась информация практически всех зарегистрированных в сервисе пользователей.
К счастью, доступа к кредитным картам и личным документам хакеры не получили. Пресс-служба MyFitnessPal оперативно проинформировала пользователей о взлома. Представители сервиса рекомендуют сменить пароль в приложении.
На фоне этой новости акции компании Under Armor упали на 4,6% и сейчас оцениваются в $15.59 за одну ценную бумагу.
iPhones.ru: последние новости
iOS 11.3 еще не вышла, а в Apple Music уже появился раздел с клипами Как слушать песни ВКонтакте на iPhone без интернета, в оффлайн режиме Facebook и Цукерберг ответят за утечку 50 млн учетных записей
 Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Губернатор Кузбасса записал прощальное видео408
Стало известно время падения «Небесного дворца»22
Раскрыты зарплаты участников «Дома-2»60
Посол раскрыл давно задуманную провокацию против РФ168
В последний раз43
Видео
03:47
Мавроди похоронили в закрытом гробу
Общество
00:47
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность
Происшествия Статьи
00:33
Полыхающая столичная высотка попала на видео
Происшествия Пожары
00:15
У российских истребителей появится «невидимая» бомба
Оружие Армия
02:54
Миллиардер Магомедов доставлен в суд
Криминал Происшествия
00:22
Збруев бросил ослепшую экс-жену в доме инвалидов
Шоу-бизнес
05:03
У арестованной Савченко началась кровавая рвота
Украина В мире
01:39
Грудинин пожалел о сбритых усах
Политика Общество
01:12
РФ озвучила ответные меры против Британии
Политика Европа
03:03
РФ заподозрила Британию в отравлении Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение