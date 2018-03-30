Хакеры взломали 150 млн пользователей лучшего приложения для фитнеса

Хакеры взломали 150 млн пользователей лучшего приложения для фитнесаКомпания MyFitnessPal Under Armor сообщила о хакерской атаке, в ходе которой злоумышленникам удалось заполучить доступ к более чем 150 миллионам учетных записей приложения MyFitnessPal.

Используя приложение, пользователи могут отслеживать ежедневное потребление калорий, составлять персональную диету и следить за балансом белков, жиров и углеводов. В MyFitnessPal предусмотрена одна из самых обширных баз продуктов питания.

Under Armor приобрела приложение еще в 2015 году. За это время настолько масштабный взлом произошел впервые. В распоряжении хакеров оказалась информация практически всех зарегистрированных в сервисе пользователей.

К счастью, доступа к кредитным картам и личным документам хакеры не получили. Пресс-служба MyFitnessPal оперативно проинформировала пользователей о взлома. Представители сервиса рекомендуют сменить пароль в приложении.

На фоне этой новости акции компании Under Armor упали на 4,6% и сейчас оцениваются в $15.59 за одну ценную бумагу.