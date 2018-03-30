Facebook усилит меры безопасности перед выборами в США

МОСКВА , 30 мар — РИА Новости . Компания Facebook усиливает меры по обеспечению безопасности избирательной системы в преддверии промежуточных выборов в конгресс США в ноябре этого года, сообщается в заявлении на сайте компании.

Директор по производству Роб Лизерн (Rob Leathern) отмечает в заявлении, что компания будет улучшать процесс проверки рекламы, размещаемой в соцсети. В связи с приближающимися промежуточными выборами рекламодателям, желающим разместить политическую рекламу, весной будет необходимо подтвердить свою личность и местоположение, а также какого именно кандидата или компанию они представляют.

"После получения разрешения, связанная с выборами реклама будет явно выделена в новостных лентах пользователей Facebook и Instagram… В пометке также будет указан человек, компания или организация, которая заплатила за рекламу", — отмечает Лизерн.

Также, по его словам, летом компания представит архив всей политической рекламы, где будет указано количество денег, заплаченных за нее, и охват аудитории, данные будут доступны в течение четырех лет.

Также Facebook активизирует усилия по проверке достоверности информации в соцсети для борьбы с «фейковыми» новостями. Как отмечает менеджер по продукту Тесса Лионс, компания проверяет не только ссылки, но и визуальный контент — фото и видео.