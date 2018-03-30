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Создана программа для слежки за пользователями WhatsApp
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Создана программа для слежки за пользователями WhatsApp 

Lenta.ru 50 минут назад
Фото: Reuters
В магазине App Store появилось приложение Chatwatch, которое позволяет любому владельцу iPhone следить за пользователями WhatsApp. Об этом сообщает Lifehacker.
«Используйте Chatwatch для мониторинга активности ваших друзей, родственников и подчиненных», — говорится в описании приложения.
По словам разработчиков, установившие программу люди смогут посмотреть, когда их собеседник последний раз заходил в приложение, даже если тот отключил функцию отображения статуса. Кроме того, приложение покажет, в какое время пользователь обычно ложится спать и просыпается.
Также Chatwatch позволяет узнать, общались ли между собой выбранные люди из списка контактов. Для этого приложение комбинирует личные данные нескольких пользователей.
При помощи программы разработчики планируют привлечь внимание к тому, как материнская компания Facebook обрабатывает личные данные посетителей социальных сетей и мессенджеров.
Приложение обойдется в 1,99 доллара. За эти деньги пользователи получают возможность следить за двумя определенными контактами в течение недели. Разработчики говорят, что все заработанные средства пойдут на поддержание программы и финансирование политической некоммерческой организации, выступающей против Дональда Трампа.
19 марта американские журналисты сообщили о беспрецедентной утечке данных 50 миллионов пользователей Facebook через аффилированную компанию Cambridge Analytica. Среди информации были списки друзей, предпочтения зарегистрированных людей и их телефонные контакты.
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