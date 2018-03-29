Apple готовит сервис, с помощью которого можно загрузить все данные Apple ID

Apple готовит сервис, с помощью которого можно загрузить все данные Apple IDВслед за релизом финальной версии iOS 11.3, стало известно, что Apple планирует представить новый сервис для работы с учетными записями Apple ID.

Теперь все пользователи, у которых есть учетка Apple ID, смогут загружать следующие данные непосредственно с сайта:

контакты

фото

данные календаря

музыкальные предпочтения

прочую информацию

По данным издания Bloomberg, сервис заработает в ближайшее время. Пока же пользователи не могут загружать все привязанные к учетной записи данные, не связываясь со службой поддержки Apple.

Необходимость в подобном сервисе у Apple возникла не случайно. Компания обязана соответствовать новому Положению об общей защите данных, которое вступит в действие на территории ЕС 25 мая этого года.

Изначально новый сервис будет доступен исключительно на территории Европы, а затем и в других странах мира.