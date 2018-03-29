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Apple готовит сервис, с помощью которого можно загрузить все данные Apple ID
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Apple готовит сервис, с помощью которого можно загрузить все данные Apple ID 

iPhones.ru 19 минут назад
Фото: iPhones.ru
Apple готовит сервис, с помощью которого можно загрузить все данные Apple IDВслед за релизом финальной версии iOS 11.3, стало известно, что Apple планирует представить новый сервис для работы с учетными записями Apple ID.
Теперь все пользователи, у которых есть учетка Apple ID, смогут загружать следующие данные непосредственно с сайта:
контакты
фото
данные календаря
музыкальные предпочтения
прочую информацию
По данным издания Bloomberg, сервис заработает в ближайшее время. Пока же пользователи не могут загружать все привязанные к учетной записи данные, не связываясь со службой поддержки Apple.
Необходимость в подобном сервисе у Apple возникла не случайно. Компания обязана соответствовать новому Положению об общей защите данных, которое вступит в действие на территории ЕС 25 мая этого года.
Изначально новый сервис будет доступен исключительно на территории Европы, а затем и в других странах мира.
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