Лучшие торренты без регистрации, вирусов и рекламы

Можно ли качать с торрентов, не прорываясь через регистрацию, блокировки, горы баннеров и замаскированных вирусов? Ответ — да. В этом нам помогут поисковики торрентов: веб-сервисы вроде Skytorrents или BTDigg, десктопные программы типа HAL или браузерные расширения, например, Torrent MultiSearch.

В чем проблема?

Пользователя, желающего скачать с торрентов фильм, игру или программу, подстерегает множество препятствий и неудобств. Сайты с торрентами в основном поддерживают свою работу за счет рекламы: эту модель заложил еще знаменитый The Pirate Bay. Поэтому средний торрент-трекер пестрит баннерами всех мастей, как новогодняя елка игрушками.

Если тонны всплывающих окон с рекламой казино смотреть неохота, конечно, можно воспользоваться одним из сайтов с обязательной регистрацией, вроде известных Rutracker и NNM.Club. Но оставлять свой e-mail очередному сайту для того чтобы скачать фильм на один вечер, многим просто лень. Кроме того, конкретно в России придется сначала завести еще и VPN, поскольку эти клубы любителей торрентов с завидной регулярностью блокируются.

Наконец, просто введя в Google «скачать торрент», есть шанс найти замечательную ссылку для скачивания без регистрации и загрузить по ней вирус. На настоящих торрент-трекерах зараженный контент отслеживается модераторами и по возможности изгоняется. А на случайном сайте, найденном через поисковик, вирус вам могут заботливо поднести на блюдечке.

Вот здесь и могут выручить так называемые метапоисковики торрентов — поисковые системы, ищущие контент на множестве различных торрент-сайтов одновременно. Как и другие поисковые системы, они не требуют регистрации, ищут раздачи на проверенных торрент-трекерах и, как правило, не злоупотребляют рекламой. Расскажем о некоторых из них.

Skytorrents

Напиши мы эту статью на месяц раньше, мы бы успели предложить вам оригинальный сервис Skytorrents. Сайт возник из ниоткуда примерно год назад, и основной своей идеей провозгласил приватность пользователей и полный отказ от рекламы, чем немедленно заработал себе ошеломительную популярность.

Спустя год, что ожидаемо, у владельцев сайта закончились и деньги, и мощности на поддержку сервиса. Буквально в феврале этого года оригинальный Skytorrents приказал долго жить, предусмотрительно оставив после себя базу из 15 млн торрентов. Неудивительно, что тут же нашлись умельцы, которые подняли сайт из пепла. Сейчас сервис успешно существует под адресу https://skytorrents.lol. Сайт имеет минималистичный интерфейс: строка поиска, таблица результатов и ничего лишнего. С помощью Skytorrents вы можете искать файлы по базе из более чем 6 миллионов торрентов, собранных с различных трекеров, и скачивать, не заходя на сайт трекера, с которого взят файл. Результаты поиска можно сортировать по дате, размеру, количеству скачивающих и раздающих.

Skytorrents полностью свободен от рекламы, что позиционируется как одна из фишек сервиса. Так что никаких всплывающих баннеров и открывающихся окон — только нужный контент.

Сайт не только не требует регистрации, но и вообще никак не отслеживает своих пользователей, не использует cookies и никому не передает никакие данные. Это вторая фишка сервиса, которая принесла ему славу.

Поскольку сбор торрентов ведется с проверенных трекеров, вероятность скачать вирус достаточно низка. Перейти на Skytorrents

BTDigg

Другой метапоисковик, позволяющий качать без рекламы и слежки — BTDigg, который тоже недавно переехал с оригинального адреса. Сайт отличается от предыдущего оригинальной технологией загрузки файлов, найденных при помощи его поискового движка. BTDigg не собирает базу торрент-файлов с различных сайтов, а хранит magnet-ссылки на них. Не вдаваясь в подробности, это дает возможность скачивать файлы непосредственно у пользователей, которые их раздаю, минуя сайты-трекеры. Так что если оригинальный сайт, разместивший торрент, неожиданно заблокируют, файл по-прежнему можно будет скачать.

Сайт не требует регистрации, не содержит рекламы, а формат отображения результатов поиска позволяет визуально проверить содержимое торрента.

Сервис очень легок и минималистичен, пусть и не отличается изящным дизайном. Результаты поиска можно сортировать по релевантности, дате, размеру и содержащимся файлам.

Для сайта существует плагин, который позволяет добавить в браузер строку поиска по сервису. Он совместим с Firefox 2+, Internet Explorer 7/8 и Google Chrome. Перейти на BTDigg

HAL В отличие от двух предыдущих кандидатов, HAL — не веб-сервис, а программа для Windows. Это дает массу преимуществ: такой поисковик легче поддерживать и, в отличие от веб-сайта, гораздо труднее «прихлопнуть» блокировкой. Поэтому программа живет и здравствует, и даже имеет собственную группу Вконтакте. Программа осуществляет поиск по базам самых популярных трекеров, в основном отечественных, в том числе, требующих регистрации. Результаты поиска автоматически сортируются по релеванстности запросу.

Приложение имеет встроенный браузер, позволяющий быстро просмотреть описание любой раздачи. При этом нет необходимости вводить логин и пароль на трекер благодаря функции автоматической авторизации.

Благодаря тому что поисковик является программой, он не страдает рекламой и не требует регистрации для использования самого себя (впрочем, может потребоваться регистрация на торрент-трекерах).

В последнее время благодаря активной борьбе с пиратством приложение начало крепко сбоить, посколько большинство отечественных трекеров блокируется. Впрочем, желающие пользоваться именно русскими трекерами всегда могут рассчитывать на VPN. Скачать HAL для Windows

Torrents MultiSearch

Метапоисковик торрентов в виде браузерного расширения — Torrents MultiSearch, или просто TMS. Расширение доступно для браузера Chrome, несколько раз изгонялось из магазина приложений Chrome Web Store, но в итоге вернулось обратно. Расширение ищет торренты по базам российских трекеров, из-за чего страдает от того же, что и предыдущий кандидат: блокировки трекеров ухудшают качество поиска. Тем не менее, искать можно: расширение позволяет добавлять пользовательские трекеры, если вам вдруг известны незаблокированные.

Доступна сортировка найденных раздач по тематикам, дате, размеру, количеству раздающих. Расширение также автоматически подбирает лучшие по активности раздачи по запросу пользователя.

Расширение отображает описание раздачи с прилагающимися картинками. На главной странице расширения показываются популярные раздачи, разбитые по тематическим рубрикам, а также блок «Что нового в кино», подгружающий информацию из базы Кинопоиск.

В расширении отсутствует реклама, не требуется регистрация, а сортировка раздач по активности пользователей позволяет надеяться, что первая ссылка для скачивания не содержит вирусов. Скачать TMS для Chrome Что больше всего раздражает на торрент-трекерах? Реклама Вирусы Блокировки Регистрация Свой вариант (в комментариях) Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Торренты могут быть опасны для вашего компьютера

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