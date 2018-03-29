Microsoft разделяется, главный по Windows уходит

Microsoft объявила о реорганизации. Появится подразделение, отвечающее за Windows, Surface и Office, а также отдел облачных сервисов и искусственного интеллекта. После 21 года работы в Microsoft компанию покинет Терри Майерсон, ответственный за Windows-направление в компании. В ходе реорганизации разработчики базовых компонентов Windows и систем искусственного интеллекта будут объединены в одну команду. Их возглавит Скотт Гатри, нынешний глава облачной платформы Microsoft Azure. Также появится отдельное подразделение Experiences & Devices, которое будет отвечать за конечный вид и функции пользовательских версий Windows, а также пакет сервисов Office 365, приложения Microsoft и устройства линейки Surface. Руководителем Experiences & Devices станет Раджеш Джа, сейчас отвечающий за разработку Office.Руководитель Surface-направления Панос Панай теперь станет директором по продуктам, который будет отвечать за устройства компании — например, Surface и шлем дополненной реальности Hololens. Подразделение Xbox, которое возглавляет Фил Спенсер, меняться не будет. Глава Microsoft Сатья Наделла в своём письме с анонсами сообщил сотрудникам, что компания сконцентрируется на развитии систем искусственного интеллекта в Azure, Windows и устройствах интернета вещей. Акции Microsoft растут на 1.3%, за минувшие 12 месяцев ценные бумаги редмондского техгиганта выросли на 37%.