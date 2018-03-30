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Глава подразделения Windows ушел из Microsoft
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Глава подразделения Windows ушел из Microsoft 

Деловая газета «Взгляд» 11 часов назад
Фото: Вести Экономика
Руководитель подразделения, отвечающего за операционную систему Windows в американской корпорации Microsoft, Терри Майерсон покинет свой пост, сообщил глава Microsoft Сатья Наделла в письме сотрудникам.
Майерсон работал в компании 21 год, в 2013 году он был назначен главой подразделения Windows.
«С изменениями приходит новый этап развития, этап, который мы запланировали, это новая глава для Терри Майерсона за пределами Microsoft. Терри много сделал для того, чтобы помочь мне прийти к новой организационной структуре, я глубоко ценю его лидерство и знания», — говорится в заявлении Наделлы, передает ТАСС.
Как отмечает газета Wall Street Journal, после ухода Майерсона подразделение Windows будет разделено на два отдела. Один из них под руководством главы облачной платформы Azure Скотта Гатри займется работой над платформенными технологиями, на основе которых партнеры Microsoft разрабатывают свои приложения и сервисы. В ведении Гатри также окажутся проекты компании по дополненной реальности и искусственному интеллекту.
Второй отдел, во главе которого встанет Раджеш Джа, нынешний руководитель подразделения Microsoft Office, будет отвечать за разработку электронных устройств Microsoft и развитие операционной системы Windows.
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