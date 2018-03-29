В новой версии Kaspersky Password Manager можно хранить платёжные данные

«Лаборатория Касперского» представила новое поколение своего решения Kaspersky Password Manager. Теперь продукт безопасно хранит в зашифрованном виде не только логины и пароли от всевозможных акканутов, но также платёжные данные, сканы и фото важных документов.

При этом вся информация автоматически вставляется в соответствующие регистрационные формы на проверенных сайтах и синхронизируется между всеми устройствами пользователя и веб-версией решения на портале My Kaspersky.

Никто, кроме самого владельца всех этих данных, не имеет к ним доступа. Пользователю же всего лишь нужно запомнить один мастер-пароль, который открывает безопасное хранилище его персональных данных.

Kaspersky Password Manager автоматически проверяет надёжность и устойчивость к взлому тех паролей, которые пользователь придумал сам, и создаёт сложные комбинации символов, для того чтобы злоумышленники не могли угадать пароль методом перебора.

В новой версии решения появилась возможность хранить и автоматически вводить на сайтах для оплаты адресные сведения и банковские данные пользователя. Для обеспечения дополнительной безопасности этой ценной информации и во избежание возможной кражи, продукт передаёт данные сайтам только после их проверки на благонадёжность.

Также новый Kaspersky Password Manager может безопасно хранить изображения важных документов — например, сканов паспорта или страховки, которые многие люди оставляют в электронном виде на всякий случай. В случае с мобильными устройствами можно делать фото документов прямо из программы — таким образом, они будут сразу шифроваться, не оставаясь на смартфоне или планшете в незащищённом виде.

Базовая версия Kaspersky Password Manager доступна бесплатно. С её помощью можно сохранить 15 отдельных записей — будь то пара логин-пароль, адрес, номер банковской карты или изображение. В платной версии число сохраняемых записей не ограничено. При этом пользователь может сортировать все данные в программе вручную для своего удобства и настроить быстрый доступ к наиболее часто используемым.

«Kaspersky Password Manager в текущем виде становится единым безопасным хранилищем самых ценных для пользователя данных, к которым он может без опаски получать доступ с любого устройства в любое время. Однако это намного больше, чем просто хранилище. Решение также экономит время и силы своего владельца, автоматически заполняя формы, подсказывая надёжные пароли и проверяя безопасность сайтов. Таким образом, мы помогаем не только обезопасить цифровую жизнь пользователя во всех её проявлениях, но и облегчить её», — отметил Дмитрий Алёшин, директор по продуктовому маркетингу «Лаборатории Касперского».

Помимо новых функций, в Kaspersky Password Manager также была добавлена поддержка всех последних версий операционных систем Windows, Mac, Android и iOS и родных для них браузеров Safari и Chrome. Кроме того, вместо мастер-пароля на iPhoneX теперь можно использовать FaceID, а для устройств на базе Android — TouchID.

Узнать больше об обновлённом Kaspersky Password Manager, а также скачать бесплатную базовую версию решения или купить расширенную можно здесь: https://www.kaspersky.ru/password-manager.