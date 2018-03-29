«ВКонтакте» ограничила активность на страницах жертв пожара в Кемерове

Крупнейшая российская соцсеть «ВКонтакте» (ВК) повысила приватность аккаунтов погибших в Кемерове пользователей, ограничив возможность оставлять на их страницах комментарии, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВК.

«Это наша обычная практика, которая позволяет защитить профили пользователей от аномальной активности в комментариях и на стене», — сказали в пресс-службе соцсети.

В компании заверили, что контент, который был размещен при жизни владельцев страниц, полностью сохранен. При этом основная информация в профилях стала доступна только для друзей.

«Это касается и страницы Елены Востриковой — следов взлома или другой активности не обнаружено. Вероятно, страница была просмотрена не с профиля Игоря Вострикова или иного друга Елены. Мы свяжемся с Игорем и перепроверим, что вся информация на странице его супруги действительно сохранилась», — добавили в ВК.

Ранее Игорь Востриков, потерявший в пожаре всю семью, заявил, что страницу его покойной супруги взломали.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе более сорока детей. На данный момент опознаны тела 27 человек, 14 жертв пожара похоронили в среду.