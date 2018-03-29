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ФСБ установила 10-дневный срок для предоставления кодов к расшифровке сообщений в сети
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ФСБ установила 10-дневный срок для предоставления кодов к расшифровке сообщений в сети 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Федеральная служба безопасности установила десятидневный срок для предоставления распространителями информации в интернете кодов для расшифровки сообщений.
В опубликованном на портале правовой информации приказе директора службы Александра Бортникова вносятся поправки в порядок представления организаторами распространения информации в интернете в ФСБ информации, необходимой для декодирования электронных сообщений пользователей.
Пункт приказа о том, что «организатор распространения информации в сети интернет осуществляет передачу информации для декодирования на основании запроса уполномоченного подразделения [ФСБ], подписанного начальником (заместителем начальника) уполномоченного подразделения», дополнен: «в возможно короткий срок, но не позднее 10 дней со дня получения запроса».
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