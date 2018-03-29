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Samsung выпустила обновление для Gear S2. Что внутри?
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Samsung выпустила обновление для Gear S2. Что внутри? 

Android Insider 1 час назад
Фото: Android Insider
Samsung представила новые часы Gear S2 в августе 2015 года. Модель получила 1,2-дюймовый дисплей с разрешением 360 х 360 пикселей, 512 МБ оперативной памяти и батарейку на 250 мАч. Ещё есть защита от воды и пыли по стандарту IP68 и двухъядерный процессор с частотой 1,0 ГГц. Накануне компания порадовала пользователей релизом апдейта для устройства.
Почти трёхлетние часы уже получают обновление, сообщает GSMarena. Апдейт направлен на улучшение пользовательского интерфейса и функций для фитнеса. Например, в UI доработали мультизадачность. Шторка Quick Panel теперь доступна в любом месте. Для вызова достаточно свайпа сверху вниз. В ней находятся настройки яркости, режим энергосбережения, автономный режим и другие особенности.
Разработчики обновили приложение Samsung Health. Часы поддерживают разные типы воркаута и уведомляют, если пользователь слишком долго не проявляет активность.
Также Gear S2 можно использовать как пульт для Gear VR. То же касается приложения PowerPoint Controller.
Ещё доработали программу погоды. Прогнозы теперь более детальные.
Поделиться впечатлениями об обновлении для старого устройства можно в телеграм-чате AndroidInsider.
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