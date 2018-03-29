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Как защитить страничку в соцсетях от взлома?
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Как защитить страничку в соцсетях от взлома? 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Недавно взломали мою страничку в соцсети. Неизвестный успел разослать моим друзьям сообщения с просьбой перечислить день­ги. Было очень неудобно. Как защитить свою страницу, чтобы этого больше не случилось?
«Действительно, недавно мы зафиксировали всплеск взломов аккаунтов пермяков в соцсетях. Злоумышленники получили доступ к спискам друзей и начали рассылать сообщения с просьбой о переводе денег, — отвечает нач. отделения по раскрытию мошенничеств и дистанционных преступлений Управления уголовного розыска ГУ МВД по Пермскому краю Роман Теплоухов. — В Сети много вредоносных программ и вирусов. Одна из их задач — кража логинов и паролей от электронной почты, соцсетей и т. д., которые хранятся в формах автозаполнения браузеров. И одна из этих программ может попасть на ваш компьютер. К тому времени как антивирус, установленный у вас, идентифицирует её как вредоносную, будет уже поздно. Формы автозаполнения уже уйдут на удалённый сервер. Злоумышленники формируют из них базу, которую потом распродают. Именно поэтому в Перми и был всплеск: кто-то приобрёл доступ ко многим пермским аккаунтам.
Советую регулярно менять пароли. Хотя бы одну цифру или букву в месяц. Злоумышленники воспользуются информацией о доступе на вашу страничку не сразу, а через некоторое время. Если пароль будет неактуальным, то и навредить вам и вашим знакомым они не смогут. Тем, кто получает сообщения от друзей из соцсетей с просьбой перечислить деньги на телефон или карту, советую информацию проверять. Проще всего позвонить человеку, от которого поступило сообщение».
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