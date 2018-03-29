ВКонтакте перезапустили приложение для iPhone

Команда социальной сети ВКонтакте объявила о выходе новой версии приложения для iOS. По словам разработчиков, в апдейте был полностью обновлён встроенный мессенджер и редактор текста в Историях.

Раздел сообщений переделали как внутри, так и снаружи. Например, беседы теперь открываются на первом непрочитанном сообщении, а отправленное в течение суток можно удалить у всех собеседников.

Редактор текста в Историях получил новые шрифты и цвета, фон для надписи, быстрое выравнивание, удобный ползунок для изменения размера шрифта.

Также в приложении добавили удобный переход из других приложений. При нажатии на ссылку ВКонтакте сразу откроется нужный раздел в приложении VK. Реализована быстрая перемотка видео в ленте. Если два раза нажать в плеере на правую или левую часть экрана, видео перемотается на 10 секунд вперёд или назад.

Приложение ВКонтакте для iOS доступно для бесплатной загрузки из App Store.