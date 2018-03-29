Telegram перестал работать в Калуге 

Утром 29 марта мессенджер Telegram отключился у всех калужских пользователей. Перестал работать и канал «Калуги 24» в Telegram. Сообщения о том, что пользователи Telegram лишились возможности обмениваться сообщениями и файлами, а также не могут совершать звонки, поступают и из других регионов России, а также стран СНГ, Европы и Ближнего Востока. Сбой в работе Telegram связан с отключением питания серверов компании, сообщил в своем «Твиттере» основатель мессенджера Павел Дуров. По его словам, специалисты сейчас пытаются устранить проблему. Однако многое зависит от того, когда будут ликвидированы неполадки с энергетическим оборудованием. Официально проблему подтвердила и сама команда мессенджера в своем «Твиттере». 20 марта РИА Новости сообщило о том, что Верховный суд поддержал позицию ФСБ и отклонл иск Павла Дурова, который оспаривал штраф в 800 тысяч рублей, наложенный за отказ предоставить спецслужбам ключи для расшифровки личных сообщений пользователей. Руководству мессенджера после этого дали 15 дней на то, чтобы выполнить требования ФСБ.