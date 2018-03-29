Жить с «Ростелекомом» стало намного спокойнее

В начале 2018 года «Ростелеком» запустил в Воронежской области новый сервис «Видеонаблюдение», который сразу стал набирать популярность. А в марте компания расширила предложение дополнительной услугой — «Внешнее видеонаблюдение», которую подключили уже более трети абонентов сервиса. Пакет «Видеонаблюдение» входит в комплекс продуктов «Умный дом» и предназначен для удалённого контроля происходящего в доме и вокруг него.

Изображение с камер доступно для просмотра в прямом эфире, а также — из облачного архива на серверах «Ростелекома», записи в котором хранятся в течение недели. Доступ к сервису возможен из любой точки мира, где есть интернет: в браузере или приложениях для платформ iOs и Android. Камеры вандалоустойчивы, не боятся перепадов температур и осадков.

«Мы продолжаем развивать комплексное решение «Умный дом», и недавно список входящих в него продуктов пополнился «Внешним видеонаблюдением». Это простой и удобный в эксплуатации сервис, позволяющий с легкостью присматривать за важными вещами. Видеонаблюдение от «Ростелекома», как внутреннее, так и внешнее — это готовое коробочное решение. В стартовый пакет включена цифровая HD-видеокамера с инфракрасной подсветкой, широким углом обзора и датчиком движения. Кстати, установить и активировать камеру вы вполне можете сами — для этого не нужна специальная подготовка».

Действующим и новым пользователям любых фиксированных услуг «Ростелеком» предлагает подключить сервис «Внешнее видеонаблюдение» на выгодных условиях по акции «Видео за 300 рублей HiWatch». В рамках акции камера предоставляется в рассрочку (при условии пользования услугой не менее двух лет). Если клиент приобретает камеру за полную стоимость — 5990 рублей, то в течение первого года услуга видеонаблюдения будет бесплатной, а по окончании года абоненты могут перейти на любой из действующих тарифов. Оборудование для видеонаблюдения бесплатно доставляется на дом абонентам курьерской службой.

Подробности о сервисе «Внешнее видеонаблюдение» можно узнать на сайте voronezh.rt.ru или по бесплатному номеру телефона 8-800-100-0800.