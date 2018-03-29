«Ростелеком» предлагает ярославцам «Защиту в подарок»

Абоненты «Ростелекома» в Ярославской области могут бесплатно воспользоваться сервисами «Антивирус» и Kaspersky Safe Kids в рамках акции «Защита в подарок». Период бесплатного пользования сервисами составляет от одного до двух месяцев, в зависимости от формы подписки на них — с оплатой помесячно или сразу за год. Акция продлится до 31 января 2019 года.

Александр Догадин, директор Филиала в Ярославской и Костромской областях ПАО «Ростелеком»: «Для тех, кто только задумывается о безопасности в интернете, акция „Защита в подарок“ будет хорошей возможностью опробовать полезные сервисы Kaspersky Safe Kids и „Антивирус“. Уверен, что за промо-период абоненты успеют оценить их преимущества. Ведь это простой и доступный способ оградить детей от нежелательных сайтов, а технику — от вредоносных программ. Абоненты, которые решат оформить годовую подписку на эти сервисы, получат два месяца пользования в подарок».

Опция «Антивирус» обеспечивает комплексную защиту стационарных и мобильных устройств от любых интернет-угроз, проверку информации и блокирование подозрительных файлов, в том числе — со съемных носителей.

Услуга Kaspersky Safe Kids разработана «Ростелекомом» совместно с «Лабораторией Касперского» . Она позволяет контролировать время пребывания в интернете, ограничить или полностью закрыть доступ к любым страницам, определять местонахождение ребенка. Его можно установить на всех устройствах, с которых ребенок может выйти в Интернет, включая смартфоны и планшеты.

Принять участие в акции «Защита в подарок» могут все пользователи услуги «Домашний интернет» от «Ростелекома». Для этого лишь нужно одним нажатием кнопки активировать дополнительные сервисы Kaspersky Safe Kids и «Антивирус» в каталоге продуктов Единого личного кабинета.

Более полную информацию об условиях участия в акции «Защита в подарок» можно получить в любом Центре продаж и обслуживания «Ростелекома» или по бесплатному телефону 8-800-100-08-00.

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