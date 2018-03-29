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Роскомнадзор дал совет Telegram
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Роскомнадзор дал совет Telegram 

Рамблер 56 минут назад
Фото: Кубанские Новости
Роскомнадзор посоветовал мессенджеру Telegram, как избежать повторения сегодняшнего сбоя.
На своей официальной странице в соцсети Twitter ведомство обратило внимание руководства Telegram на то, что электричество в России является одним из самых дешевых в мире, а бензиновые генераторы российского производства не хуже зарубежных аналогов.
«Локализуйте данные на территории России, обеспечьте бесперебойную работу своей компании!» — призвал Роскомнадзор.
Кроме того, ведомство отметило, что не имеет отношения к проблемам, наблюдавшимся в работе Telegram, если кому-либо «не терпится заподозрить» в этом Роскомнадзор.
«Знайте — мы тут ни при чем», — подчеркнули там.
Многие пользователи соцсети назвали троллинг ведомства «тонким». Между тем другие попросили Роскомнадзор назвать хотя бы одну модель российского генератора с российским же движком.
Ранее создатель Telegram Павел Дуров объяснил сбой в работе мессенджера отключением питания в европейском кластере серверов.
На прошлой неделе Верховный суд России отклонил иск Telegram о ключах шифрования, а Роскомнадзор обязал мессенджер в течение 15 дней предоставить Федеральной службе безопасности информацию для декодирования сообщений.
 Ещё 70 источников 
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