Роскомнадзор дал совет Telegram

Роскомнадзор посоветовал мессенджеру Telegram, как избежать повторения сегодняшнего сбоя.

На своей официальной странице в соцсети Twitter ведомство обратило внимание руководства Telegram на то, что электричество в России является одним из самых дешевых в мире, а бензиновые генераторы российского производства не хуже зарубежных аналогов.

«Локализуйте данные на территории России, обеспечьте бесперебойную работу своей компании!» — призвал Роскомнадзор.

Кроме того, ведомство отметило, что не имеет отношения к проблемам, наблюдавшимся в работе Telegram, если кому-либо «не терпится заподозрить» в этом Роскомнадзор.

«Знайте — мы тут ни при чем», — подчеркнули там.

Многие пользователи соцсети назвали троллинг ведомства «тонким». Между тем другие попросили Роскомнадзор назвать хотя бы одну модель российского генератора с российским же движком.

Ранее создатель Telegram Павел Дуров объяснил сбой в работе мессенджера отключением питания в европейском кластере серверов.