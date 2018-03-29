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Клименко пошутил по поводу сбоя в Telegram
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Клименко пошутил по поводу сбоя в Telegram 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко пошутил о мессенджере Telegram, в работе которого в четверг произошли сбои.
«Искренне думал, что Telegram децентрализован в смысле хостинга и независим от конкретного дата-центра. Детский сад какой-то. Как с яйцами в одном месте воевать с миром?», — написал Клименко в Facebook.
В четверг пользователи Telegram из разных стран мира столкнулись со сбоями в работе мессенджера, которые коснулись нескольких государств.
Ранее Клименко заявлял, что «очень переживает» за Telegram, комментируя разбирательство мессенджера с ФСБ.
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