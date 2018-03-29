Клименко пошутил по поводу сбоя в Telegram

Советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко пошутил о мессенджере Telegram, в работе которого в четверг произошли сбои.

«Искренне думал, что Telegram децентрализован в смысле хостинга и независим от конкретного дата-центра. Детский сад какой-то. Как с яйцами в одном месте воевать с миром?», — написал Клименко в Facebook.

В четверг пользователи Telegram из разных стран мира столкнулись со сбоями в работе мессенджера, которые коснулись нескольких государств.