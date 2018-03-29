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П. Дуров сообщил о скором возобновлении работы Telegram
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П. Дуров сообщил о скором возобновлении работы Telegram 

Агентство «Москва» 56 минут назад
Фото: Санкт-Петербург.ру
Работа мессенджера Telegram будет возобновлена в скором времени, сообщил разработчик программы и основатель социальной сети «ВКонтакте» Павел Дуров в своем микроблоге в Twitter.
«Инженеры дата-центра говорят, что электричество будет подано в ближайшее время, поэтому скрестим пальцы», — сообщил П. Дуров.
Ранее П. Дуров написал в Twitter, что проблемы с работой мессенджера пользователи испытывают из-за отключения кластера серверов, находящихся в Европе. «Со своей стороны работаем над устранением неполадок. Однако многое зависит от того, когда провайдер дата-центра (где находятся сервера — прим. Агентства „Москва“) починит электрооборудование», — написал он.
Роскомнадзор в свою очередь опроверг свою причастность к неполадкам в работе мессенджера. «Пользователи сегодня жалуются на сбой работы Telegram. По данным СМИ, больше всего жалоб поступает из России, Италии, Испании, Франции, Великобритании, Украины и Казахстана. Если вам не терпится заподозрить во всем РКН, знайте — мы тут ни при чем», — подчеркнули в ведомстве.
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