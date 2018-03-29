П. Дуров сообщил о скором возобновлении работы Telegram

Работа мессенджера Telegram будет возобновлена в скором времени, сообщил разработчик программы и основатель социальной сети «ВКонтакте» Павел Дуров в своем микроблоге в Twitter.

«Инженеры дата-центра говорят, что электричество будет подано в ближайшее время, поэтому скрестим пальцы», — сообщил П. Дуров.

Ранее П. Дуров написал в Twitter, что проблемы с работой мессенджера пользователи испытывают из-за отключения кластера серверов, находящихся в Европе. «Со своей стороны работаем над устранением неполадок. Однако многое зависит от того, когда провайдер дата-центра (где находятся сервера — прим. Агентства „Москва“ ) починит электрооборудование», — написал он.