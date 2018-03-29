iOS 11.3 еще не вышла, а в Apple Music уже появился раздел с клипами

Кардинальных изменений Apple не планирует, но пообещала добавить специальный раздел с клипами.

Сегодня, до официального релиза iOS 11.3, в Apple Music появился тот самый раздел с клипами и музыкальными видео. Любопытно, что Видеоклипы есть и в iOS и в Android версиях приложения.

Доступен раздел исключительно подписчикам сервиса. Попасть в раздел с клипами можно тапнув пока вкладке Обзор —> Видеоклипы.

Все видеоролики каталогизированы либо по рейтингу, либо размещены в тематических плейлистах. Кроме того, пользователи могут самостоятельно создавать собственные плейлисты, добавляя избранные клипы.

Особенно актуально обновление приложение Apple Music для владельцев телевизионной приставки Apple TV. Эксклюзивные клипы, музыкальные видео и море роликов намного удобнее смотреть из адаптированного для приставки приложения.