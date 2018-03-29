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ESET: мошенники вновь атаковали пользователей криптобиржи Poloniex
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ESET: мошенники вновь атаковали пользователей криптобиржи Poloniex 

Банки.ру 28 минут назад
Специалисты компании — разработчика антивирусов ESET обнаружили новую фишинговую атаку, нацеленную на пользователей криптовалютной биржи Poloniex. В Google Play появилось новое вредоносное приложение, предназначенное для кражи данных.
Poloniex — популярная криптовалютная биржа, на которой можно торговать более чем 100 криптовалютами. У ресурса есть официальный сайт, но отсутствует собственное мобильное приложение, чем давно и успешно пользуются мошенники.
В марте вирусный аналитик ESET Лукас Стефанко обнаружил в Google Play новое вредоносное приложение, использующее бренд Poloniex. На тот момент программа не собирала данные — только переадресовывала пользователей на официальный сайт биржи.
По мнению Стефанко, мошенники планировали таким образом набрать базу лояльных пользователей, а затем перехватывать их данные с помощью поддельного окна для ввода логина и пароля.
Фишинговое приложение было удалено из Google Play после сообщения ESET.
Новость
Осенью 2017 года ESET предупреждала о других фишинговых кампаниях, связанных с Poloniex. Поддельные приложения Poloniex и Poloniex Exchange, собирающие логины и пароли пользователей, были скачаны из Google Play в общей сложности больше 5 тыс. раз.
«ESET рекомендует проверять подлинность мобильных приложений (наличие ссылки на официальном сайте), рейтинги и отзывы пользователей на Google Play, а также использовать двухфакторную аутентификацию и надежное антивирусное решение для мобильных устройств», — подчеркивается в сообщении антивирусной компании.
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