Сколько денег вкладывают в Википедию крупные корпорации

Сьюзан Воджиски, один из топ-менеджеров YouTube, спровоцировала в начале месяца небольшой скандал, когда сказала, что видеосервис будет рассматривать Википедию как источник «контента сомнительного содержания». Дескать, слишком много теорий заговоров и обманов строится на базе информации из энциклопедии. Это спровоцировало саркастическую реакцию со стороны Интернет-аудитории — Воджиски уличили в том, что она понятия не имеет, как работает проект Википедии. Возможно, так оно и есть, но что насчет прочих завсегдатаев Интернета? Известно, что модерация статей в энциклопедии доступна всем авторизированным пользователям. И пользоваться информацией из нее можно свободно, без каких-либо условий лицензирования и т.д. Ответственность, соответственно, тоже «рассеянная» и «коллективная», но в данном случае Фонд Викимедиа призвал сплотиться и показать, что пользователи верят в честность и правильный курс проекта.

Причем призыв был обращен не к общей массе людей, а к авторитетным брендам. Оказывается, в числе 6 млн спонсоров Википедии, большинство из которых дает проекту только $10 в год, есть и крупные корпорации. Безусловный лидер — Google с взносом в $1 млн, далее Humble Bundle с $465 тыс., Craigslist Foundation с $250 тыс. и, вот сюрприз, компания-изобретатель игры Cards Against Humanity тоже дала $35,000.