GetContact исполнит требования закона по локализации баз персональных данных российских граждан в РФ

Александру Панкову. По итогам взаимодействия, компания GetContact исполнит требования Федерального закона №242-ФЗ в части локализации баз персональных данных российских граждан на территории России . О своем решении GetContact сообщила в официальном письме заместителю руководителя Роскомнадзора

«Для соблюдения норм Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных», компанией GetContact будут локализованы пользовательское соглашение и политика конфиденциальности для российских пользователей. Кроме того, будет реализована техническая возможность уведомления лиц, не являющихся пользователями приложения, об использовании их персональных данных. Уведомления будут рассылаться через доступные мессенджеры, либо, при отсутствии подключения номера, по SMS», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Роскомнадзор как уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных обеспечивает, организует и осуществляет государственный контроль и надзор за соответствием обработки персональных данных требованиям Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных».

Ранее Роскомнадзор начал анализ работы GetContact на соблюдение законодательства РФ о персональных данных, а также на законность передачи персональных данных партнерам сервиса. При этом ведомство предупреждало, что приложение может нести угрозу в части распространения персональных данных.