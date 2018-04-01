США планируют проверять страницы соискателей виз в соцсетях

Изначально планировалось ввести это правило только для тех, кто хочет перебраться в США на постоянное место жительство, однако зарегистрированный в итоге документ касается всех соискателей виз. Согласно предложенной реформе, помимо аккаунтов в соцсетях необходимо также указывать все почтовые и электронные адреса, телефонные номера, которыми путешественник пользовался в последние пять лет.

Кроме того, нужно предоставить номера предыдущих заграничных паспортов, имена и даты рождения ближайших родственников, данные работодателей, список стран, которые посетили в последние 15 лет, и все адреса, по которым проживали. Как отмечают эксперты, власти США и раньше интересовались этими данными, но за гораздо меньший срок.

По данным источника агентства EFE, разработанный госдепом документ был зарегистрирован в минувшую пятницу, и если не произойдет ничего экстраординарного, эти правила вступят в силу в течение 60 дней. Как отмечают эксперты, эти меры соответствуют распоряжению президента США Дональда Трампа от 6 марта 2017 года, который потребовал ужесточить правила на въезд в страну, чтобы пресечь проникновение через границу террористов и других лиц, угрожающих национальной безопасности. Новые требования будут касаться 10-14 миллионов человек ежегодно. Исключения сделаны только для дипломатов и официальных лиц.

Интересно, что еще в 2017 году власти США начали просить добровольно указывать в анкетах свои аккаунты в соцсетях, что вызвало критику со стороны правозащитников. «Этот план нарушает права иммигрантов и граждан США, право на свободу выражения, теперь люди должны задумываться, что они пишут в Интернете, поскольку это может быть искажено или неверно истолковано госслужащим», — отметили в Американском союзе гражданских свобод.