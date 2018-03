Дуров пообещал устранить сбой в работе Telegram в ближайшее время

"Инженеры центров обработки данных говорят, что питан ие серверов Telegram будет включено в ближайшее время, так что скрестим пальцы", — говорится в Twitter-аккаунте Дурова.

Ранее в четверг Дуров сообщил, что сбой в работе мессенджера связан с отключением питания в кластере серверов в Европе. По его словам, при устранении сбоя, многое зависит от того, когда провайдер центра обработки данных приведет силовое оборудование в порядок.

The datacenter engineers say power in will be up very soon, so fingers crossed.

— Pavel Durov (@durov) 29 марта 2018 г.

Италию, Украину, В четверг пользователи Telegram в ряде стран, включая Россию Германию , столкнулись со сбоями в работе мессенджера, согласно данным сайта downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах. В частности, пользователи не могли подключиться к мессенджеру и отправить сообщения.

В Twitter-аккаунте самого Telegram появилось подтверждение того, что пользователи в Европе, на Ближнем Востоке и в странах СНГ испытывают проблемы с подключением. При этом мессенджер сообщал, что изучает проблему и вскоре надеется вернуться к работе.