Ещё
Дуров пообещал устранить сбой в работе Telegram в ближайшее время
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дуров пообещал устранить сбой в работе Telegram в ближайшее время 

РИА Новости 25 минут назад
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров пообещал устранить сбой в работе Telegram в ближайшее время.
"Инженеры центров обработки данных говорят, что питан ие серверов Telegram будет включено в ближайшее время, так что скрестим пальцы", — говорится в Twitter-аккаунте Дурова.
Ранее в четверг Дуров сообщил, что сбой в работе мессенджера связан с отключением питания в кластере серверов в Европе. По его словам, при устранении сбоя, многое зависит от того, когда провайдер центра обработки данных приведет силовое оборудование в порядок.
The datacenter engineers say power in will be up very soon, so fingers crossed.
— Pavel Durov (@durov) 29 марта 2018 г.
В четверг пользователи Telegram в ряде стран, включая Россию, Италию, Украину, Германию, столкнулись со сбоями в работе мессенджера, согласно данным сайта downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах. В частности, пользователи не могли подключиться к мессенджеру и отправить сообщения.
В Twitter-аккаунте самого Telegram появилось подтверждение того, что пользователи в Европе, на Ближнем Востоке и в странах СНГ испытывают проблемы с подключением. При этом мессенджер сообщал, что изучает проблему и вскоре надеется вернуться к работе.
РИА Новости: последние новости
"Доктор Веб" нашел в 45 моделях смартфонов встроенные вирусы Компания Boeing заявила о хакерской атаке на свои системы Group-IB зафиксировала очередную атаку хакеров группы Сobalt
 Ещё 30 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Установлен очаг пожара в «Зимней вишне»43
В последний раз22
Для россиян предложили ввести новый вид наказания146
Британию встревожила российская «Мертвая рука»402
Чиновников наказали за банкет в день траура121
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
00:12
Названа причина отказа от похорон Анофриева в Москве
Шоу-бизнес
01:27
В столице превышена норма сероводорода
Новости Москвы
08:27
Британию встревожила российская «Мертвая рука»
Армия Оружие
03:00
Для россиян предложили ввести новый вид наказания
Общество Политика
00:25
Москвичей избавят от очередей в музеях
Новости Москвы
00:15
Дуров назвал причину сбоя в Telegram
Наука и техника
01:42
Синоптики рассказали о первом весеннем дожде
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение