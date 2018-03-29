Ещё
Роскомнадзор выразил надежду, что Telegram передаст ФСБ ключи дешифровки сообщений
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Роскомнадзор выразил надежду, что Telegram передаст ФСБ ключи дешифровки сообщений 

Rambler News Service 58 минут назад
Руководство Telegram не обращалось за консультациями в Роскомнадзор после того, как 20 марта регулятор потребовал от компании предоставить ключи для расшифровки пользовательских данных ФСБ в 15-дневный срок под угрозой иска в суд о блокировке сервиса. Но Роскомнадзор «выражает надежду», что сервис выполнит указанное требование для продолжения работы в России. Об этом сообщили RNS в пресс-службе ведомства.
«Роскомнадзор выражает надежду, что владельцы Telegram приведут свою деятельность на территории России в соответствие с российским законодательством и выполнят установленные законом требования», — сообщили RNS в пресс-службе регулятора, отвечая на вопросы о направлении компании уведомления о предоставлении ключей для дешифровки сообщений ФСБ.
«Уведомление было направлено 20 марта по электронной почте. Судя по последовавшей реакции владельца Telegram, о направлении уведомления ему известно. Компания Telegram Messenger Limited на связь с Роскомнадзором не выходила. Решения в отношении Telegram будут приниматься после истечения установленного законом 15-дневного срока после получения уведомления», — уточнили RNS в Роскомнадзоре.
Ранее регулятор сообщал, что в случае, если в 15-дневный срок Telegram не предоставит ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей, Роскомнадзор подаст иск с требованием блокировки Telegram в России.
Утром 29 марта в мессенджере Telegram произошел масштабный сбой. Роскомнадзор заявил, что не причастен к этому. Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что сбой связан с проблемами на серверах компании.
Rambler News Service: последние новости
GetContact локализует данные российских пользователей на территории России Роскомнадзор попросили проверить Cambridge Analytica в связи с утечкой данных в Facebook Google приобретает платформу для поиска GIF-изображений Tenor
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Установлен очаг пожара в «Зимней вишне»43
В последний раз22
Для россиян предложили ввести новый вид наказания146
Британию встревожила российская «Мертвая рука»402
Чиновников наказали за банкет в день траура121
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
00:12
Названа причина отказа от похорон Анофриева в Москве
Шоу-бизнес
01:27
В столице превышена норма сероводорода
Новости Москвы
08:27
Британию встревожила российская «Мертвая рука»
Армия Оружие
03:00
Для россиян предложили ввести новый вид наказания
Общество Политика
00:25
Москвичей избавят от очередей в музеях
Новости Москвы
00:15
Дуров назвал причину сбоя в Telegram
Наука и техника
01:42
Синоптики рассказали о первом весеннем дожде
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение