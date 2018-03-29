Роскомнадзор выразил надежду, что Telegram передаст ФСБ ключи дешифровки сообщений

Руководство Telegram не обращалось за консультациями в Роскомнадзор после того, как 20 марта регулятор потребовал от компании предоставить ключи для расшифровки пользовательских данных ФСБ в 15-дневный срок под угрозой иска в суд о блокировке сервиса. Но Роскомнадзор «выражает надежду», что сервис выполнит указанное требование для продолжения работы в России . Об этом сообщили RNS в пресс-службе ведомства.

«Роскомнадзор выражает надежду, что владельцы Telegram приведут свою деятельность на территории России в соответствие с российским законодательством и выполнят установленные законом требования», — сообщили RNS в пресс-службе регулятора, отвечая на вопросы о направлении компании уведомления о предоставлении ключей для дешифровки сообщений ФСБ.

«Уведомление было направлено 20 марта по электронной почте. Судя по последовавшей реакции владельца Telegram, о направлении уведомления ему известно. Компания Telegram Messenger Limited на связь с Роскомнадзором не выходила. Решения в отношении Telegram будут приниматься после истечения установленного законом 15-дневного срока после получения уведомления», — уточнили RNS в Роскомнадзоре.

Ранее регулятор сообщал, что в случае, если в 15-дневный срок Telegram не предоставит ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей, Роскомнадзор подаст иск с требованием блокировки Telegram в России.