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Новый сервис «Электронный дом» поможет общаться с соседями, не выходя из дома
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Новый сервис «Электронный дом» поможет общаться с соседями, не выходя из дома 

Управа района Новогиреево 1 час назад
Фото: Управа района Новогиреево
Сервис «Электронный дом» доступен на базе платформы «Активный гражданин».
С помощью этого нового сервиса жители района Новогиреево смогут не только общаться друг с другом, не покидая квартиры или вообще находясь вне дома, но и принимать важные решения, касающиеся управления домом, проводить голосования и опросы, давать объявления по затрагивающим все соседей темам. Для того, чтобы такой способ принятия решений стал законным, необходимо сначала провести очное общее собрание жителей и принять на нем решение об использовании сервиса «Электронный дом». После этого сервисом можно пользоваться, как законным и удобным средством для принятия решений. отметим, что, как весь портал АГ, сервис надежно защищен от вмешательства посторонних лиц — голосование, опрос или решение общего собрания никто не сможет подделать.
Сервис стартовал 27 февраля, но уже вызвал интерес у жителей нашего района. Ознакомиться с ним можно на сайте «Активный гражданин» по ссылке: https://ag.mos.ru/dom  Фото — Портал «Активный гражданин»
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