Запущено обновленное приложение «Мой Билайн 2.0» со ставкой на чат-ботов и таргетирование

Мобильный оператор «Билайн» , чье приложение «Мой Билайн» входит в топ-25 бесплатных приложений в России с аудиторией 7 млн активных пользователей в месяц, представило сегодня обновленную платформу «Мой Билайн 2.0». Новый продукт позиционируется под девизом: «От „Личного кабинета“ к персональному цифровому ассистенту».

Продуктовый виджет

Многие новшества пришли в приложение с платформы Veon, запущенной оператором девять месяцев назад. Так, внутри приложения внедрены новые возможности кастомизации: таргетирование новостей и предложений партнеров в зависимости от интересов пользователя. Абоненты могут настраивать под свои потребности услуги и тарифы из новой линейки «ВсеМое».

Большая роль в новом приложении отводится искусственному интеллекту как для общения с пользователями, так и для кастомизации трафика. Уже сейчас более 60% всех тестовых запросов к оператору «Билайн» решается чат-ботами. Также запущен пилотный проект в Нижнем Новгороде по тестированию голосового бота в кол-центре.