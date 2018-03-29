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Обновление приложения «Мой Билайн»: больше, чем личный кабинет
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Обновление приложения «Мой Билайн»: больше, чем личный кабинет 

АиФ Казань 24 минуты назад
Фото: АиФ Казань
«Билайн» делает следующий шаг своей digital-стратегии: теперь «Мой Билайн» не просто личный кабинет и чат со службой поддержки. В обновленном сервисе пользователям будет доступен локальный персонализированный контент и партнерские предложения. В течение апреля пользователи приложения смогут получить уникальные скидки и акции от компаний-партнеров среди которых: «L’Occitane», «Онлайн Доктор», «Gett», «HeadHunter» и «Две палочки». Количество предложений и список партнеров будет постоянно расти и меняться, в соответствии с потребностями клиентов.
Также в текущем обновлении появилась возможность настраивать новые тарифы «ВСЁмоё!», в которых можно менять минуты и смс на гигабайты и наоборот, в зависимости от предпочтений и без изменения абонентской платы.
Джордж Хелд, Вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса ПАО «ВымпелКом»: «Мой Билайн» станет продолжением темы кастомизации и концепции «цифровой экосистемы „Билайн“: наши клиенты уже получают персональные консультации в салонах продаж, могут настроить новую линейку гибких тарифов, а сегодня мы рады объявить, что „Мой Билайн“ теперь не просто приложение для проверки баланса и помощи контакт-центра. Мы работаем над тем, чтобы сделать „Мой Билайн“ персональным цифровым помощником и сегодняшнее обновление — наш первый шаг в этом направлении. Уже в самое ближайшее время мы порадуем наших клиентов новыми интересными возможностями приложения».
Приложение «Мой Билайн» было запущено в 2014 году и не раз входило в топ лучших бесплатных приложений России, а количество скачиваний уже достигло 25 миллионов. Гибкая технологическая платформа позволяет расширять существующий функционал сервиса, отвечая потребностям клиентов, за что оно было удостоено российских и международных отраслевых премий, в том числе звание Official Honoree премии «The Webby Awards» и «Лучшее сервисное приложение 2016» согласно Рейтингу Рунета.
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