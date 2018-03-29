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Вредонос HiddenMiner может вывести Android-устройство из строя
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Вредонос HiddenMiner может вывести Android-устройство из строя 

SecurityLab.ru 1 час назад
Исследователи безопасности из компании TrendMicro обнаружили новое вредоносное ПО для ОС Android, получившее название HiddenMiner. Вредонос предназначен для майнинга криптовалюты Monero и способен вывести гаджет из строя чрезмерной нагрузкой на процессор.
По словам исследователей, HiddenMiner мало отличается от других подобных программ, однако в его коде отсутствует переключатель, контроллер или оптимизатор. Таким образом майнер будет постоянно добывать Monero до тех пор, пока ресурсы устройства не будут полностью исчерпаны.
«Учитывая природу HiddenMiner, это может привести к перегреву затронутого устройства и потенциальному сбою», — сообщили специалисты.
Данное ПО уже не первое в своем роде. В 2017 году эксперты по кибербезопасности из «Лаборатории Касперского» обнаружили Android-троян Loapi, способный вызвать физическую поломку устройства путем перегрева.
Как отметили исследователи, два вредоноса во многом схожи, а метод, с помощью которого Loapi блокирует экран и требует права администратора устройства, аналогичен методам HiddenMiner.
Экспертам удалось выявить связанные с вредоносным ПО кошельки для криптовалюты Monero. Один из операторов HiddenMiner вывел 26 XMR (около $5360) из одного из кошельков.
HiddenMiner маскируется под легитимное приложение для обновления Google Play и заставляет пользователей активировать его в качестве администратора устройства. Всплывающее окно будет постоянно появляться, пока жертва не нажмет кнопку «Активировать». После предоставления разрешения HiddenMiner начнет добывать Monero в фоновом режиме.
Вредонос пытается скрыть себя на зараженных устройствах, используя прозрачную иконку и оставляя пустым поле с названием приложения. После активации в качестве администратора устройства он скрывает программу на панели запущенных приложений. HiddenMiner также применяет антиэмуляционные техники для предотвращения обнаружения и автоматического анализа.
Помимо этого, пользователи не могут удалить вредоносную программу до тех пор, пока у нее не будут отозваны привилегии администратора устройства. Однако, в данном случае HiddenMiner блокирует экран гаджета, эксплуатируя уязвимость в операционной системе Android.
HiddenMiner распространяется через сторонние магазины приложений и пока атакует пользователей в Китае и Индии, но эксперты не исключают, что кампания может затронуть и другие страны.
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